Aleksandr Sachivko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Sachivko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Sachivko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Sachivko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Sachivko 5 Ocak 1986 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Сачивко Александр Викторович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Sachivko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandr Sachivko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Minsk futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Minsk takımına 14 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Sachivko'nin Dinamo Minsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Sachivko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/a_sachivko/

Aleksandr Sachivko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Sachivko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandr Sachivko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Sachivko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Darida

1 Ocak 2006 yılında FK Minsk

1 Ocak 2017 yılında Dinamo Minsk

14 Ağustos 2018 yılında Soligorsk

14 Nisan 2022 yılında Dinamo Minsk

Aleksandr Sachivko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Sachivko şuan Dinamo Minsk takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aleksandr Sachivko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Torpedo Minsk

Belarus takımında 20 numaralı formasıyla 1 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Belarus U21 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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