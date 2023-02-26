Aleksandr Sapovalov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Sapovalov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Sapovalov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Sapovalov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Sapovalov 28 Şubat 2003 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Estonya uyrukludur.Gerçek adı da Aleksandr Šapovalov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Sapovalov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trequartista Football Man. yapmaktadır. Aleksandr Sapovalov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Flora Tallinn futbol takımında oynamaktadır. FC Flora Tallinn takımına 4 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Sapovalov'nin FC Flora Tallinn ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Sapovalov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Sapovalov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandr Sapovalov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Sapovalov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında FC Flora U21

30 Temmuz 2019 yılında SC Freiburg U17

1 Temmuz 2020 yılında SC Freiburg U19

9 Kasım 2020 yılında Kulüpsüz

23 Şubat 2021 yılında TJK Legion

4 Şubat 2022 yılında FC Flora

Aleksandr Sapovalov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Sapovalov şuan FC Flora Tallinn takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aleksandr Sapovalov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Everest (-2017)

Estonya U21 takımında 9 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 9 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U17 takımında 9 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 8 gol atmıştır.

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