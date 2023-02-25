Aleksandr Shestyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Shestyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandr Shestyuk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksandr Shestyuk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aleksandr Shestyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Shestyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandr Shestyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Shestyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Shestyuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Shestyuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Shestyuk 5 Haziran 2002 tarihinde Brest şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Шестюк Александр Владимирович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Shestyuk Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dmitriy Filimonov yapmaktadır. Aleksandr Shestyuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BATE Borisov futbol takımında oynamaktadır. BATE Borisov takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Shestyuk'nin BATE Borisov ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Shestyuk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/shest1uk/

Aleksandr Shestyuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Shestyuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksandr Shestyuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Shestyuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Dynamo Brest II

15 Şubat 2021 yılında Dynamo Brest

16 Ocak 2022 yılında Nizhny Novgorod

16 Şubat 2022 yılında RFS II

30 Haziran 2022 yılında Pari NN

2 Temmuz 2022 yılında Dynamo Brest

6 Ocak 2023 yılında BATE Borisov

Aleksandr Shestyuk kimdir

Aleksandr Shestyuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Shestyuk şuan BATE Borisov takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Aleksandr Shestyuk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus U21 takımında 14 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Belarus U17 takımında 21 numaralı formasıyla 20 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

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Aleksandr Shestyuk nereli

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