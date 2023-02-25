Aleksandr Shvaibovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Shvaibovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Shvaibovich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aleksandr Shvaibovich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aleksandr Shvaibovich 14 Şubat 1987 tarihinde Zhodino şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Швайбович Александр Леонидович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aleksandr Shvaibovich Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Zhodino-Yuzhnoe Zhodino futbol takımında oynamaktadır. Zhodino-Yuzhnoe Zhodino takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Shvaibovich'nin Zhodino-Yuzhnoe Zhodino ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Aleksandr Shvaibovich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aleksandr Shvaibovich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2004 yılında Zhodino II
1 Ocak 2007 yılında ara verdi
1 Ocak 2010 yılında Smolevichi
1 Ocak 2013 yılında Volna Pinsk
1 Ocak 2014 yılında FK Baranovichi
1 Ocak 2015 yılında Torpedo Minsk
1 Ocak 2016 yılında ara verdi
1 Ocak 2022 yılında ZY Zhodino
Aleksandr Shvaibovich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aleksandr Shvaibovich şuan Zhodino-Yuzhnoe Zhodino takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.