Aleksandr Shvedchikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Shvedchikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Shvedchikov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aleksandr Shvedchikov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aleksandr Shvedchikov 20 Temmuz 2003 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Шведчиков Александр Сергеевич şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aleksandr Shvedchikov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Molodechno futbol takımında oynamaktadır. FK Molodechno takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Shvedchikov'nin FK Molodechno ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Aleksandr Shvedchikov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aleksandr Shvedchikov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında BATE II
10 Şubat 2023 yılında Molodechno
31 Aralık 2023 yılında BATE II
Aleksandr Shvedchikov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aleksandr Shvedchikov şuan FK Molodechno takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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