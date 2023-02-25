Aleksandr Sosnovskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Sosnovskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Sosnovskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Sosnovskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Sosnovskiy 12 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Сосновский Александр Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Sosnovskiy Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Lida futbol takımında oynamaktadır. FK Lida takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Sosnovskiy'nin FK Lida ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Sosnovskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Sosnovskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandr Sosnovskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Sosnovskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında FK Lida

Aleksandr Sosnovskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Sosnovskiy şuan FK Lida takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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