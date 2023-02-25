Aleksandr Svirepa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Svirepa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Svirepa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Svirepa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Svirepa 24 Ağustos 1999 tarihinde Marjina Gorka şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Свирепа Александр Сергеевич şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Svirepa Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Minsk futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Minsk takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Svirepa'nin Dinamo Minsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Svirepa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alexandr.svirepa/

Aleksandr Svirepa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Svirepa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Aleksandr Svirepa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Svirepa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında BGU Minsk II

1 Temmuz 2019 yılında Energetik-BGU

1 Ocak 2023 yılında Dinamo Minsk

Aleksandr Svirepa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Svirepa şuan Dinamo Minsk takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Aleksandr Svirepa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U21 takımında 13 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.