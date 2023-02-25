Aleksandr Svirskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Svirskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Svirskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Svirskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Svirskiy 28 Şubat 1999 tarihinde Borisov şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Свирский Александр Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Svirskiy Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandr Svirskiy, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Isloch Minsk Region futbol takımında oynamaktadır. Isloch Minsk Region takımına 10 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Svirskiy'nin Isloch Minsk Region ile sözleşmesi 9 Mart 2025 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Svirskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Svirskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandr Svirskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Svirskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında BATE II

1 Ocak 2019 yılında BATE Borisov

26 Mart 2020 yılında Belshina

2 Temmuz 2020 yılında BATE Borisov

3 Temmuz 2020 yılında Sputnik

31 Aralık 2020 yılında BATE Borisov

5 Nisan 2021 yılında Orsha

1 Ocak 2022 yılında BATE Borisov

10 Mart 2022 yılında Isloch

Aleksandr Svirskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Svirskiy şuan Isloch Minsk Region takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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