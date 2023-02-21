Aleksandr Tashaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Tashaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Tashaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Tashaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Tashaev 23 Haziran 1994 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Ташаев Александр Михайлович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Tashaev Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandr Tashaev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alania Vladikavkaz futbol takımında oynamaktadır. Alania Vladikavkaz takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Tashaev'nin Alania Vladikavkaz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Tashaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Tashaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Aleksandr Tashaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Tashaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Dinamo M II

1 Temmuz 2015 yılında Dinamo Moskova

6 Temmuz 2018 yılında Spartak Moskova

2 Eylül 2019 yılında Rubin Kazan

1 Haziran 2020 yılında Spartak Moskova

1 Temmuz 2021 yılında Rotor Volgograd

29 Temmuz 2022 yılında Alania Vl.

Aleksandr Tashaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Tashaev şuan Alania Vladikavkaz takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aleksandr Tashaev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Marino Moskau, Smena Moskau, Lokomotiv Moskau, FK Moskva, Dinamo Moskau (2009-2011)

Rusya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 4 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 22 numaralı formasıyla 23 Nisan 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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