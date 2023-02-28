Aleksandr Ter Tovmasyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Ter Tovmasyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Ter Tovmasyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Ter Tovmasyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Ter Tovmasyan 1 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Ալեքսանդր Տեր-Թովմասյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Ter Tovmasyan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ararat Yerevan futbol takımında oynamaktadır. FC Ararat Yerevan takımına 18 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Ter Tovmasyan'nin FC Ararat Yerevan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Ter Tovmasyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Ter Tovmasyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandr Ter Tovmasyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Ter Tovmasyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Pyunik II

4 Şubat 2022 yılında Alashkert

18 Şubat 2023 yılında Ararat Yerevan

Aleksandr Ter Tovmasyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Ter Tovmasyan şuan FC Ararat Yerevan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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