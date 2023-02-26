Aleksandr Verulidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Verulidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Verulidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Verulidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Verulidze 25 Eylül 1996 tarihinde Vladikavkaz şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Rusya,Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da Верулидзе Александр Лашаевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Verulidze Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandr Verulidze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samgurali Tskaltubo futbol takımında oynamaktadır. FC Samgurali Tskaltubo takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Verulidze'nin FC Samgurali Tskaltubo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Verulidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Verulidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandr Verulidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Verulidze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Stolitsa Moskau

1 Ocak 2015 yılında Trud Tikhoretsk

1 Ocak 2016 yılında Oktyabrskoe

28 Temmuz 2016 yılında SKA Khabarovsk

7 Temmuz 2017 yılında Fakel Voronezh

30 Ağustos 2018 yılında Mashuk-KMV

1 Temmuz 2019 yılında Rotor Volgograd

2 Eylül 2019 yılında Fakel Voronezh

7 Mart 2020 yılında Kulüpsüz

30 Eylül 2020 yılında Guria

1 Ocak 2021 yılında Samgurali

Aleksandr Verulidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Verulidze şuan FC Samgurali Tskaltubo takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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