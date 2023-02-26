Aleksandr Volkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Volkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Volkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Volkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Volkov 11 Ekim 1994 tarihinde Sillamäe şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Volkov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Perfect Element BV yapmaktadır. Aleksandr Volkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalju FC futbol takımında oynamaktadır. Kalju FC takımına 16 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Volkov'nin Kalju FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Volkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Volkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandr Volkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Volkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Sillamäe II

1 Ocak 2012 yılında Sillamäe Kalev

1 Ocak 2014 yılında Sillamäe II

1 Ocak 2015 yılında Sillamäe Kalev

16 Şubat 2018 yılında Kalju FC

Aleksandr Volkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Volkov şuan Kalju FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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