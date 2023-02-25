Aleksandr Yanchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Yanchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Yanchenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Yanchenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Yanchenko 14 Şubat 1995 tarihinde Gomel şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Янченко Александр Викторович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Yanchenko Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Gomel futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Gomel takımına 4 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Yanchenko'nin Lokomotiv Gomel ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Yanchenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mr.yanchenko10/

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Aleksandr Yanchenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Yanchenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksandr Yanchenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Yanchenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Gomel II

1 Ocak 2013 yılında Gomel

25 Temmuz 2017 yılında Granit

31 Aralık 2017 yılında Gomel

3 Ocak 2019 yılında Naftan

4 Nisan 2021 yılında Lokomotiv Gomel

Aleksandr Yanchenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Yanchenko şuan Lokomotiv Gomel takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Aleksandr Yanchenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U21 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 3 gol atmıştır.

Belarus U19 takımında 10 numaralı formasıyla 12 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U18 takımında 3 numaralı formasıyla 8 Ocak 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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