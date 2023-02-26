Aleksandr Zakarlyuka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Zakarlyuka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Zakarlyuka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Zakarlyuka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Zakarlyuka 24 Haziran 1995 tarihinde Kohtla-Järve şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Закарлюка Александр Аркадьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Zakarlyuka Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandr Zakarlyuka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCI Levadia futbol takımında oynamaktadır. FCI Levadia takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Zakarlyuka'nin FCI Levadia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Zakarlyuka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Zakarlyuka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandr Zakarlyuka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Zakarlyuka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Zenit II

7 Mart 2014 yılında Volga NN II

31 Temmuz 2014 yılında Arsenal Tula II

1 Temmuz 2015 yılında Arsenal 2 Tula

1 Temmuz 2016 yılında Zenit Penza

8 Eylül 2017 yılında JK Trans Narva

3 Şubat 2023 yılında FCI Levadia

Aleksandr Zakarlyuka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Zakarlyuka şuan FCI Levadia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Aleksandr Zakarlyuka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U17 takımında 20 numaralı formasıyla 22 Ocak 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 8 numaralı formasıyla 18 Mart 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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