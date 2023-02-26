Aleksandre Andronikashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandre Andronikashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandre Andronikashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandre Andronikashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandre Andronikashvili 9 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ალექსანდრე ანდრონიკაშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandre Andronikashvili Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shukura Kobuleti futbol takımında oynamaktadır. Shukura Kobuleti takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksandre Andronikashvili'nin Shukura Kobuleti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleksandre Andronikashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandre Andronikashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandre Andronikashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandre Andronikashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında FC Locomotive

1 Ocak 2023 yılında Shukura

Aleksandre Andronikashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandre Andronikashvili şuan Shukura Kobuleti takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Aleksandre Andronikashvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U21 takımında 5 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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