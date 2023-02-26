Aleksandre Jeladze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandre Jeladze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandre Jeladze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandre Jeladze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandre Jeladze 18 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ალექსანდრე ჯელაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandre Jeladze Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandre Jeladze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Merani Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Merani Tbilisi takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandre Jeladze'nin FC Merani Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleksandre Jeladze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandre Jeladze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandre Jeladze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandre Jeladze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Rustavi

1 Ağustos 2022 yılında FC Merani

Aleksandre Jeladze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandre Jeladze şuan FC Merani Tbilisi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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