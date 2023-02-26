Aleksandre Kalandadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandre Kalandadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandre Kalandadze kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksandre Kalandadze ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aleksandre Kalandadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandre Kalandadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandre Kalandadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandre Kalandadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandre Kalandadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandre Kalandadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandre Kalandadze 9 Mayıs 2001 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ალექსანდრე კალანდაძე şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandre Kalandadze Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LLC FT COMPANY yapmaktadır. Aleksandre Kalandadze, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Tbilisi takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aleksandre Kalandadze'nin Dinamo Tbilisi ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Aleksandre Kalandadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandre Kalandadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksandre Kalandadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandre Kalandadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Eylül 2020 yılında Diósgyőr

30 Haziran 2021 yılında Dinamo Academy

1 Temmuz 2021 yılında Dinamo Tbilisi

Aleksandre Kalandadze kimdir

Aleksandre Kalandadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandre Kalandadze şuan Dinamo Tbilisi takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Aleksandre Kalandadze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gürcistan U21 takımında 4 numaralı formasıyla 29 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U19 takımında 4 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 4 numaralı formasıyla 25 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Aleksandre Kalandadze nereli

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