Aleksandre Liparteliani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandre Liparteliani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandre Liparteliani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandre Liparteliani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandre Liparteliani 17 Haziran 2005 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ალექსანდრე ლიპარტელიანი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandre Liparteliani Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandre Liparteliani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Tbilisi II futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Tbilisi II takımına - tarihinde katılmıştır. Aleksandre Liparteliani'nin Dinamo Tbilisi II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleksandre Liparteliani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandre Liparteliani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandre Liparteliani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandre Liparteliani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandre Liparteliani şuan Dinamo Tbilisi II takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

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