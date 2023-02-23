Aleksandru Longher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandru Longher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandru Longher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandru Longher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandru Longher 8 Haziran 2000 tarihinde Suceava şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Aleksandru Robert Longher şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandru Longher Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandru Longher, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 16 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksandru Longher'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleksandru Longher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandru Longher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandru Longher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandru Longher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Dinamo U19

1 Ocak 2019 yılında FC Dinamo

20 Temmuz 2019 yılında FC Botosani

10 Ocak 2020 yılında FC Dinamo

20 Ocak 2020 yılında ACSM Poli Iasi

1 Aralık 2020 yılında Ac. Clinceni

1 Temmuz 2022 yılında U. Constanta

16 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Aleksandru Longher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandru Longher şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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