Aleksei Matrossov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksei Matrossov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksei Matrossov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksei Matrossov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aleksei Matrossov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksei Matrossov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksei Matrossov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksei Matrossov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksei Matrossov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksei Matrossov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksei Matrossov 6 Nisan 1991 tarihinde Narva şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksei Matrossov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Aleksei Matrossov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JK Trans Narva futbol takımında oynamaktadır. JK Trans Narva takımına 3 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksei Matrossov'nin JK Trans Narva ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksei Matrossov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksei Matrossov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksei Matrossov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksei Matrossov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında TJK Legion U19

1 Ocak 2009 yılında JK Alko

1 Ocak 2010 yılında Levadia II

1 Ocak 2011 yılında Levadia

1 Ocak 2012 yılında JK Trans Narva

22 Haziran 2014 yılında Johvi Lokomotiv

12 Ocak 2015 yılında JK Trans Narva

17 Ocak 2018 yılında Khujand

18 Şubat 2019 yılında JK Trans Narva

26 Şubat 2021 yılında Khujand

3 Şubat 2022 yılında JK Trans Narva

Aleksei Matrossov kimdir

Aleksei Matrossov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksei Matrossov şuan JK Trans Narva takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Narva Paemurru Spordikool, JK Trans Narva, JK Sillamäe Kalev (2007), TJK Legion (2008)

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Aleksei Matrossov nereli

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