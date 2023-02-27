Aleksej Golijanin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksej Golijanin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksej Golijanin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksej Golijanin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksej Golijanin 2 Nisan 2003 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Bosna-Hersek,Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksej Golijanin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksej Golijanin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFS futbol takımında oynamaktadır. RFS takımına 4 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksej Golijanin'nin RFS ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Aleksej Golijanin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksej Golijanin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksej Golijanin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksej Golijanin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Kızılyıldız U17

1 Ocak 2019 yılında Čukarički U17

1 Temmuz 2020 yılında Čukarički U19

1 Şubat 2021 yılında Graficar U19

1 Haziran 2021 yılında Graficar

4 Şubat 2023 yılında RFS

Aleksej Golijanin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksej Golijanin şuan RFS takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aleksej Golijanin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Leotar Trebinje

Bosna-Hersek U17 takımında 19 numaralı formasıyla 13 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U16 takımında 18 numaralı formasıyla 26 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

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