Aleksej Vukicevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksej Vukicevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksej Vukicevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksej Vukicevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksej Vukicevic 11 Haziran 2005 tarihinde Sombor şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksej Vukicevic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksej Vukicevic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Graficar Belgrad futbol takımında oynamaktadır. Graficar Belgrad takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksej Vukicevic'nin Graficar Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksej Vukicevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksej Vukicevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Aleksej Vukicevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksej Vukicevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Temmuz 2019 yılında Kızılyıldız U15

1 Temmuz 2020 yılında Kızılyıldız U17

1 Temmuz 2022 yılında Kızılyıldız U19

1 Ocak 2023 yılında Graficar

30 Haziran 2023 yılında Kızılyıldız U19

Aleksej Vukicevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksej Vukicevic şuan Graficar Belgrad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Aleksej Vukicevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U17 takımında 4 numaralı formasıyla 21 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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