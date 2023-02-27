Aleksejs Davidenkovs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksejs Davidenkovs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksejs Davidenkovs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksejs Davidenkovs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksejs Davidenkovs 27 Haziran 1998 tarihinde Riga şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Letonya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksejs Davidenkovs Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Aleksejs Davidenkovs, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Tukums 2000 futbol takımında oynamaktadır. FK Tukums 2000 takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksejs Davidenkovs'nin FK Tukums 2000 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleksejs Davidenkovs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksejs Davidenkovs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Aleksejs Davidenkovs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksejs Davidenkovs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2016 yılında FS Jelgava II

18 Temmuz 2016 yılında RFS

7 Mart 2017 yılında Babite

8 Mart 2018 yılında Riga II

1 Eylül 2018 yılında Montefiascone

1 Mart 2020 yılında Jelgava

30 Mart 2020 yılında Super Nova

28 Ağustos 2020 yılında Auda

1 Mart 2022 yılında Tukums

Aleksejs Davidenkovs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksejs Davidenkovs şuan FK Tukums 2000 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Aleksejs Davidenkovs Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U19 takımında 19 numaralı formasıyla 23 Aralık 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

Letonya U18 takımında 19 numaralı formasıyla 4 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U17 takımında 18 numaralı formasıyla 25 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.