Aleksejs Grjaznovs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksejs Grjaznovs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksejs Grjaznovs kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksejs Grjaznovs ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aleksejs Grjaznovs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksejs Grjaznovs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksejs Grjaznovs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksejs Grjaznovs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksejs Grjaznovs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksejs Grjaznovs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksejs Grjaznovs 1 Ekim 1997 tarihinde Riga şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Letonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksejs Grjaznovs Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksejs Grjaznovs, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 13 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksejs Grjaznovs'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleksejs Grjaznovs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksejs Grjaznovs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksejs Grjaznovs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksejs Grjaznovs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Mart 2017 yılında Babite

30 Haziran 2017 yılında RFS

14 Ağustos 2017 yılında RTU

1 Mart 2019 yılında Valmiera

31 Ağustos 2020 yılında Albatroz/Jelgava

18 Şubat 2021 yılında Noah Jurmala

14 Ağustos 2021 yılında Sokol Brozany

16 Eylül 2021 yılında Slovan Velvary

1 Ocak 2022 yılında FC Noah

24 Haziran 2022 yılında Liepaja

13 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Aleksejs Grjaznovs kimdir

Aleksejs Grjaznovs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksejs Grjaznovs şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Aleksejs Grjaznovs Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Letonya takımında 15 numaralı formasıyla 19 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U18 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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Aleksejs Grjaznovs nereli

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