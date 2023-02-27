Aleksejs Kudelkins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksejs Kudelkins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksejs Kudelkins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksejs Kudelkins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksejs Kudelkins 8 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Aleksejs Kudeļkins şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksejs Kudelkins Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BFC Daugavpils futbol takımında oynamaktadır. BFC Daugavpils takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Aleksejs Kudelkins'nin BFC Daugavpils ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleksejs Kudelkins Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksejs Kudelkins isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksejs Kudelkins Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksejs Kudelkins futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Daugavpils

Aleksejs Kudelkins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksejs Kudelkins şuan BFC Daugavpils takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Aleksejs Kudelkins Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U21 takımında 5 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U18 takımında 5 numaralı formasıyla 19 Temmuz 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U17 takımında 5 numaralı formasıyla 25 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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