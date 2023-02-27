Aleksejs Saveljevs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksejs Saveljevs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksejs Saveljevs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksejs Saveljevs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksejs Saveljevs 30 Ocak 1999 tarihinde Riga şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksejs Saveljevs Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CATENACCIO yapmaktadır. Aleksejs Saveljevs, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Auda futbol takımında oynamaktadır. FK Auda takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksejs Saveljevs'nin FK Auda ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksejs Saveljevs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksejs Saveljevs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksejs Saveljevs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksejs Saveljevs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında RTU

1 Eylül 2016 yılında Babite

1 Temmuz 2017 yılında FK Svyturys

11 Ağustos 2017 yılında Verona U19

30 Haziran 2018 yılında FK Svyturys

1 Temmuz 2018 yılında Verona U19

1 Temmuz 2019 yılında Hellas Verona

31 Ocak 2020 yılında Rende

1 Temmuz 2020 yılında Hellas Verona

14 Eylül 2020 yılında Mantova

16 Temmuz 2021 yılında Riga

9 Mart 2022 yılında Auda

31 Aralık 2022 yılında Riga

2 Ocak 2023 yılında Auda

Aleksejs Saveljevs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksejs Saveljevs şuan FK Auda takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Aleksejs Saveljevs Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya takımında 22 numaralı formasıyla 11 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Letonya U21 takımında 14 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U19 takımında 14 numaralı formasıyla 26 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 30 maçta 2 gol atmıştır.

Letonya U17 takımında 13 numaralı formasıyla 27 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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