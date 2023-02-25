Aleksey Antilevskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Antilevskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksey Antilevskiy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksey Antilevskiy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aleksey Antilevskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Antilevskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksey Antilevskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Antilevskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksey Antilevskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksey Antilevskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksey Antilevskiy 2 Şubat 2002 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Антилевский Алексей Сергеевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksey Antilevskiy Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo-BelAZ Zhodino futbol takımında oynamaktadır. Torpedo-BelAZ Zhodino takımına 26 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Aleksey Antilevskiy'nin Torpedo-BelAZ Zhodino ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksey Antilevskiy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/antiil_11/

Aleksey Antilevskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksey Antilevskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksey Antilevskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksey Antilevskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Dynamo Brest II

4 Mart 2020 yılında Rukh

31 Aralık 2020 yılında Dynamo Brest II

26 Ocak 2021 yılında Torpedo Zhodino

Aleksey Antilevskiy kimdir

Aleksey Antilevskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksey Antilevskiy şuan Torpedo-BelAZ Zhodino takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

DYUSSH MTZ-Ripo (-2008), Dinamo Minsk (2008-2011). FK Minsk (2011-2014), BATE Borisov (2014-2018)

Aleksey Antilevskiy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus U21 takımında 11 numaralı formasıyla 29 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Aleksey Antilevskiy nereli

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