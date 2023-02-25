Aleksey Batura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Batura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Aleksey Batura kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksey Batura ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.