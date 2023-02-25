Aleksey Batura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Batura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksey Batura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aleksey Batura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aleksey Batura 2 Aralık 1996 tarihinde Zhodino şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Батура Алексей Михайлович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aleksey Batura Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Zhodino-Yuzhnoe Zhodino futbol takımında oynamaktadır. Zhodino-Yuzhnoe Zhodino takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksey Batura'nin Zhodino-Yuzhnoe Zhodino ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Aleksey Batura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aleksey Batura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2013 yılında Zhodino II
1 Ocak 2015 yılında ara verdi
1 Ocak 2019 yılında SMI Autotrans
1 Ocak 2022 yılında ZY Zhodino
Aleksey Batura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aleksey Batura şuan Zhodino-Yuzhnoe Zhodino takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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