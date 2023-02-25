Aleksey Belevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Belevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksey Belevich kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksey Belevich ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aleksey Belevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Belevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksey Belevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Belevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksey Belevich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksey Belevich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksey Belevich 26 Ocak 1995 tarihinde Grodno şehrinde doğmuştur.  Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Белевич Алексей Игоревич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksey Belevich Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ostrovets futbol takımında oynamaktadır. FK Ostrovets takımına 27 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Aleksey Belevich'nin FK Ostrovets ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleksey Belevich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksey Belevich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksey Belevich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksey Belevich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında FK Minsk II

1 Ocak 2014 yılında Dinamo Minsk II

31 Mart 2014 yılında FK Beryoza

1 Ağustos 2014 yılında Dinamo Minsk II

1 Ocak 2015 yılında FK Beryoza

30 Haziran 2015 yılında Dinamo Minsk II

1 Ocak 2016 yılında Torpedo Zhodino

1 Nisan 2017 yılında Granit

1 Ağustos 2017 yılında FK Baranovichi

1 Mart 2018 yılında Chist

1 Ağustos 2018 yılında Naftan

1 Mart 2019 yılında Underdog

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

27 Temmuz 2020 yılında Ostrovets

Aleksey Belevich kimdir

Aleksey Belevich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksey Belevich şuan FK Ostrovets takımında oynamakta ve 62 numaralı formayı giymektedir.

Aleksey Belevich Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus U19 takımında 11 numaralı formasıyla 12 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Belarus U18 takımında 11 numaralı formasıyla 8 Ocak 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Aleksey Belevich nereli

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