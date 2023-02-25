Aleksey Chernodarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Chernodarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksey Chernodarov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksey Chernodarov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksey Chernodarov 29 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Чернодаров Алексей Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksey Chernodarov Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Slonim 2017 futbol takımında oynamaktadır. FK Slonim 2017 takımına 1 Haziran 2019 tarihinde katılmıştır. Aleksey Chernodarov'nin FK Slonim 2017 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleksey Chernodarov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alekseichernodarov/

Aleksey Chernodarov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksey Chernodarov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksey Chernodarov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksey Chernodarov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2019 yılında Slonim

Aleksey Chernodarov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksey Chernodarov şuan FK Slonim 2017 takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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