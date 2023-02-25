Aleksey Dunaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Dunaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksey Dunaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksey Dunaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksey Dunaev 11 Eylül 2004 tarihinde Donetsk şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Дунаев Алексей Валерьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksey Dunaev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dnepr Mogilev futbol takımında oynamaktadır. Dnepr Mogilev takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksey Dunaev'nin Dnepr Mogilev ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleksey Dunaev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/dunaevalex_23?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Aleksey Dunaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksey Dunaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksey Dunaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksey Dunaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Dnepr-Yuni

1 Ocak 2022 yılında Dnepr Mogilev

Aleksey Dunaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksey Dunaev şuan Dnepr Mogilev takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Aleksey Dunaev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U21 takımında 2 numaralı formasıyla 19 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U19 takımında 3 numaralı formasıyla 11 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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