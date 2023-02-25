Aleksey Filipenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Filipenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksey Filipenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aleksey Filipenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aleksey Filipenko 26 Mayıs 1998 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Филипенко Алексей Иванович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aleksey Filipenko Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 11 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksey Filipenko'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Aleksey Filipenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aleksey Filipenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2018 yılında Lokomotiv Gomel
1 Mart 2019 yılında Svetlogorsk
1 Ağustos 2019 yılında Underdog
17 Nisan 2020 yılında Osipovichi
8 Ağustos 2020 yılında Viktoria MG
26 Şubat 2021 yılında Bumprom
11 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz
Aleksey Filipenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aleksey Filipenko şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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