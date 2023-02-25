Aleksey Filipenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Filipenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Aleksey Filipenko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksey Filipenko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.