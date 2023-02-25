Aleksey Firsov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Firsov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksey Firsov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksey Firsov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksey Firsov 7 Şubat 2002 tarihinde Smolevichi şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Фирсов Алексей Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksey Firsov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksey Firsov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Brest futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Brest takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksey Firsov'nin Dynamo Brest ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksey Firsov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/alexeifirsov5?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Aleksey Firsov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksey Firsov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksey Firsov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksey Firsov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Dinamo Minsk II

3 Mart 2022 yılında Dnepr Mogilev

31 Aralık 2022 yılında Dinamo Minsk II

23 Ocak 2023 yılında Dynamo Brest

31 Aralık 2023 yılında Dinamo Minsk II

Aleksey Firsov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksey Firsov şuan Dynamo Brest takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Aleksey Firsov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U21 takımında 18 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U19 takımında 4 numaralı formasıyla 1 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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