Aleksey Garost kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Garost Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksey Garost adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aleksey Garost Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aleksey Garost 30 Mart 2004 tarihinde Soligorsk şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Гарост Алексей Геннадьевич şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aleksey Garost Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Shakhter Petrikov futbol takımında oynamaktadır. Shakhter Petrikov takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksey Garost'nin Shakhter Petrikov ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Aleksey Garost Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aleksey Garost futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
16 Haziran 2021 yılında Soligorsk II
1 Şubat 2023 yılında Shakhter
Aleksey Garost Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aleksey Garost şuan Shakhter Petrikov takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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