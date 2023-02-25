Aleksey İsayev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey İsayev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksey İsayev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksey İsayev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksey İsayev 9 Kasım 1995 tarihinde Krasnoyarsk şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Azerbaycan,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Aleksey Aleksandr oğlu İsayev (rus. Исаев Алексей Александрович) şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksey İsayev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksey İsayev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sabah FK futbol takımında oynamaktadır. Sabah FK takımına 9 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Aleksey İsayev'nin Sabah FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Aleksey İsayev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aleksisaev/

Aleksey İsayev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksey İsayev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksey İsayev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksey İsayev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Enisey

30 Ağustos 2016 yılında Zenit 2 S-Pb

1 Temmuz 2017 yılında Enisey

30 Haziran 2018 yılında Zenit 2 S-Pb

1 Temmuz 2018 yılında Sumqayıt

1 Eylül 2019 yılında Kulüpsüz

1 Kasım 2019 yılında Sumqayıt

9 Temmuz 2020 yılında Sabah FK

Aleksey İsayev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksey İsayev şuan Sabah FK takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Aleksey İsayev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan takımında 22 numaralı formasıyla 24 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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