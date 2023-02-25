Aleksey İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksey İvanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksey İvanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksey İvanov 19 Şubat 1997 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Иванов Алексей Дмитриевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksey İvanov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksey İvanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slavia Mozyr futbol takımında oynamaktadır. Slavia Mozyr takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksey İvanov'nin Slavia Mozyr ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksey İvanov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ivanovtwelve/

Aleksey İvanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksey İvanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksey İvanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksey İvanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında FK Minsk II

1 Temmuz 2016 yılında Dynamo Brest

31 Aralık 2016 yılında FK Minsk II

1 Ocak 2017 yılında Dynamo Brest

28 Şubat 2018 yılında Luch

31 Aralık 2018 yılında Dynamo Brest

20 Ağustos 2019 yılında FK Minsk

14 Ocak 2021 yılında Gomel

5 Ocak 2022 yılında Torpedo Zhodino

12 Ocak 2023 yılında Slavia

Aleksey İvanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksey İvanov şuan Slavia Mozyr takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Aleksey İvanov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U21 takımında 2 numaralı formasıyla 11 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U18 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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