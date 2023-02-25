Aleksey Kharitonovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Kharitonovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksey Kharitonovich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksey Kharitonovich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksey Kharitonovich 30 Nisan 1995 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Харитонович Алексей Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksey Kharitonovich Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksey Kharitonovich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belshina Bobruisk futbol takımında oynamaktadır. Belshina Bobruisk takımına 14 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Aleksey Kharitonovich'nin Belshina Bobruisk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleksey Kharitonovich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alex_kharytonovich/

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Aleksey Kharitonovich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksey Kharitonovich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksey Kharitonovich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksey Kharitonovich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında FK Beryoza

31 Aralık 2014 yılında Dinamo Minsk II

1 Ocak 2015 yılında Zvezda-BGU

14 Şubat 2020 yılında Belshina

Aleksey Kharitonovich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksey Kharitonovich şuan Belshina Bobruisk takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Aleksey Kharitonovich Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U19 takımında 1 numaralı formasıyla 12 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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