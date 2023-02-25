Aleksey Klachkevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Klachkevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksey Klachkevich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksey Klachkevich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksey Klachkevich 26 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Клачкевич Алексей Дмитриевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksey Klachkevich Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ostrovets futbol takımında oynamaktadır. FK Ostrovets takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Aleksey Klachkevich'nin FK Ostrovets ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleksey Klachkevich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksey Klachkevich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksey Klachkevich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksey Klachkevich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında FK Smorgon

1 Ağustos 2020 yılında Ostrovets

31 Aralık 2020 yılında FK Smorgon

1 Ocak 2021 yılında Ostrovets

Aleksey Klachkevich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksey Klachkevich şuan FK Ostrovets takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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