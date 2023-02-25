Aleksey Lavrik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Lavrik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksey Lavrik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksey Lavrik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksey Lavrik 7 Ağustos 2000 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Лаврик Алексей Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksey Lavrik Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksey Lavrik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Energetik-BGU Minsk futbol takımında oynamaktadır. Energetik-BGU Minsk takımına 2 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Aleksey Lavrik'nin Energetik-BGU Minsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksey Lavrik Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lavren55/

Aleksey Lavrik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksey Lavrik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksey Lavrik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksey Lavrik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında FK Minsk II

1 Temmuz 2018 yılında FK Minsk

1 Ocak 2020 yılında FK Minsk II

2 Şubat 2021 yılında Energetik-BGU

Aleksey Lavrik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksey Lavrik şuan Energetik-BGU Minsk takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Aleksey Lavrik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U21 takımında 15 numaralı formasıyla 14 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U19 takımında 4 numaralı formasıyla 10 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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