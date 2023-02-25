Aleksey Legchilin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Legchilin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksey Legchilin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksey Legchilin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksey Legchilin 11 Nisan 1992 tarihinde Grodno şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Легчилин Алексей Дмитриевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksey Legchilin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksey Legchilin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neman Grodno futbol takımında oynamaktadır. Neman Grodno takımına 11 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Aleksey Legchilin'nin Neman Grodno ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksey Legchilin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/legchilin46/

Aleksey Legchilin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksey Legchilin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksey Legchilin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksey Legchilin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Neman II

1 Ocak 2009 yılında Neman Grodno

1 Ocak 2016 yılında FK Minsk

1 Ocak 2017 yılında Dynamo Brest

11 Temmuz 2018 yılında Neman Grodno

Aleksey Legchilin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksey Legchilin şuan Neman Grodno takımında oynamakta ve 46 numaralı formayı giymektedir.

Aleksey Legchilin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus takımında 6 numaralı formasıyla 1 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U21 takımında 4 numaralı formasıyla 18 Ocak 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Belarus U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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