Aleksey Malinovskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Malinovskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksey Malinovskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksey Malinovskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksey Malinovskiy 25 Ekim 1999 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Малиновский Алексей Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksey Malinovskiy Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksey Malinovskiy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Osipovichi futbol takımında oynamaktadır. FK Osipovichi takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Aleksey Malinovskiy'nin FK Osipovichi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleksey Malinovskiy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/malinovski_12

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Aleksey Malinovskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksey Malinovskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksey Malinovskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksey Malinovskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Nisan 2019 yılında Oshmyany-BDUFK

1 Ocak 2021 yılında Osipovichi

Aleksey Malinovskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksey Malinovskiy şuan FK Osipovichi takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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