Aleksey Mamin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Mamin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksey Mamin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksey Mamin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksey Mamin 22 Mart 1999 tarihinde Ekaterinburg şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Мамин Алексей Витальевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksey Mamin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksey Mamin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KamAZ Naberezhnye Chelny futbol takımında oynamaktadır. KamAZ Naberezhnye Chelny takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Aleksey Mamin'nin KamAZ Naberezhnye Chelny ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksey Mamin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksey Mamin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksey Mamin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksey Mamin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Ural II

1 Temmuz 2017 yılında Ural 2

1 Temmuz 2020 yılında KamAZ

30 Haziran 2023 yılında Ural 2

Aleksey Mamin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksey Mamin şuan KamAZ Naberezhnye Chelny takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

Aleksey Mamin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Team PFL takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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