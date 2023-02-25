Aleksey Matlakh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Matlakh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksey Matlakh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksey Matlakh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksey Matlakh 31 Mart 2000 tarihinde Bobruisk şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Матлах Алексей Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksey Matlakh Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belshina Bobruisk II futbol takımında oynamaktadır. Belshina Bobruisk II takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Aleksey Matlakh'nin Belshina Bobruisk II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleksey Matlakh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksey Matlakh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksey Matlakh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksey Matlakh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Belshina II

30 Nisan 2021 yılında Osipovichi

31 Aralık 2021 yılında Belshina II

Aleksey Matlakh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksey Matlakh şuan Belshina Bobruisk II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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