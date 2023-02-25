Aleksey Mazanik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Mazanik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksey Mazanik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aleksey Mazanik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aleksey Mazanik 14 Mart 1990 tarihinde Zhodino şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Мазаник Алексей Сергеевич şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aleksey Mazanik Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Zhodino-Yuzhnoe Zhodino futbol takımında oynamaktadır. Zhodino-Yuzhnoe Zhodino takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksey Mazanik'nin Zhodino-Yuzhnoe Zhodino ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Aleksey Mazanik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aleksey Mazanik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2007 yılında Partizan II
1 Ocak 2009 yılında Klechesk
1 Ocak 2011 yılında Smolevichi
1 Ocak 2012 yılında Kulüpsüz
1 Ocak 2014 yılında Krumkachi
1 Ocak 2015 yılında Torpedo Minsk
1 Ocak 2016 yılında Syabar Minsk
1 Temmuz 2016 yılında Neman Stolbtsy
1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz
1 Temmuz 2019 yılında Neman Stolbtsy
1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz
1 Ocak 2022 yılında ZY Zhodino
Aleksey Mazanik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aleksey Mazanik şuan Zhodino-Yuzhnoe Zhodino takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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