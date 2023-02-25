Aleksey Mazanik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Mazanik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Aleksey Mazanik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksey Mazanik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.