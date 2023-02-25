Aleksey Meshchaninov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Meshchaninov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksey Meshchaninov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aleksey Meshchaninov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aleksey Meshchaninov 29 Ağustos 1993 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Мещанинов Алексей Олегович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aleksey Meshchaninov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niva Dolbizno futbol takımında oynamaktadır. Niva Dolbizno takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Aleksey Meshchaninov'nin Niva Dolbizno ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Aleksey Meshchaninov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aleksey Meshchaninov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2015 yılında Granit II
1 Ocak 2017 yılında ara verdi
1 Ocak 2021 yılında Niva Dolbizno
Aleksey Meshchaninov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aleksey Meshchaninov şuan Niva Dolbizno takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
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