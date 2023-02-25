Aleksey Nosko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Nosko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksey Nosko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aleksey Nosko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aleksey Nosko 15 Ağustos 1996 tarihinde Grodno şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Носко Алексей Сергеевич şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aleksey Nosko Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksey Nosko, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bunyodkor Tashkent futbol takımında oynamaktadır. Bunyodkor Tashkent takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksey Nosko'nin Bunyodkor Tashkent ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Aleksey Nosko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/alexeynosko/
Aleksey Nosko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aleksey Nosko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.
Aleksey Nosko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Aleksey Nosko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2015 yılında Neman Grodno
11 Ağustos 2016 yılında FK Smorgon
31 Aralık 2016 yılında Neman Grodno
1 Ocak 2017 yılında Zvezda-BGU
31 Aralık 2017 yılında Neman Grodno
1 Şubat 2018 yılında Energetik-BGU
16 Temmuz 2019 yılında Dynamo Brest
17 Temmuz 2019 yılında Energetik-BGU
22 Eylül 2020 yılında Dynamo Brest
23 Eylül 2020 yılında Energetik-BGU
1 Ocak 2021 yılında BATE Borisov
31 Temmuz 2021 yılında Torpedo Zhodino
31 Aralık 2021 yılında BATE Borisov
19 Temmuz 2022 yılında Maktaaral
31 Aralık 2022 yılında BATE Borisov
15 Şubat 2023 yılında Bunyodkor
31 Aralık 2023 yılında BATE Borisov
Aleksey Nosko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aleksey Nosko şuan Bunyodkor Tashkent takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Aleksey Nosko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Belarus U19 takımında 3 numaralı formasıyla 6 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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