Aleksey Nosko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Nosko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksey Nosko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksey Nosko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aleksey Nosko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Nosko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksey Nosko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Nosko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksey Nosko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksey Nosko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksey Nosko 15 Ağustos 1996 tarihinde Grodno şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Носко Алексей Сергеевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksey Nosko Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksey Nosko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bunyodkor Tashkent futbol takımında oynamaktadır. Bunyodkor Tashkent takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksey Nosko'nin Bunyodkor Tashkent ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksey Nosko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alexeynosko/

Aleksey Nosko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksey Nosko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksey Nosko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksey Nosko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Neman Grodno

11 Ağustos 2016 yılında FK Smorgon

31 Aralık 2016 yılında Neman Grodno

1 Ocak 2017 yılında Zvezda-BGU

31 Aralık 2017 yılında Neman Grodno

1 Şubat 2018 yılında Energetik-BGU

16 Temmuz 2019 yılında Dynamo Brest

17 Temmuz 2019 yılında Energetik-BGU

22 Eylül 2020 yılında Dynamo Brest

23 Eylül 2020 yılında Energetik-BGU

1 Ocak 2021 yılında BATE Borisov

31 Temmuz 2021 yılında Torpedo Zhodino

31 Aralık 2021 yılında BATE Borisov

19 Temmuz 2022 yılında Maktaaral

31 Aralık 2022 yılında BATE Borisov

15 Şubat 2023 yılında Bunyodkor

31 Aralık 2023 yılında BATE Borisov

Aleksey Nosko kimdir

Aleksey Nosko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksey Nosko şuan Bunyodkor Tashkent takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Aleksey Nosko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus U19 takımında 3 numaralı formasıyla 6 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Aleksey Nosko nereli

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