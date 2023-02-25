Aleksey Petrusevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Petrusevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksey Petrusevich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksey Petrusevich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksey Petrusevich 28 Haziran 1996 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Петрусевич Алексей Витальевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksey Petrusevich Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksey Petrusevich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Molodechno futbol takımında oynamaktadır. FK Molodechno takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksey Petrusevich'nin FK Molodechno ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksey Petrusevich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksey Petrusevich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksey Petrusevich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksey Petrusevich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Torpedo Minsk

1 Ocak 2017 yılında Zvezda-BGU

18 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

31 Mart 2021 yılında FK Baranovichi

13 Ocak 2022 yılında Molodechno

Aleksey Petrusevich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksey Petrusevich şuan FK Molodechno takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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