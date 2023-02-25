Aleksey Rogach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Rogach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksey Rogach adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksey Rogach Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksey Rogach 23 Şubat 1999 tarihinde Smorgon şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Рогач Алексей Геннадьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksey Rogach Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksey Rogach, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Lida futbol takımında oynamaktadır. FK Lida takımına 24 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksey Rogach'nin FK Lida ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksey Rogach Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mr.roga_11

Aleksey Rogach Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksey Rogach isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksey Rogach Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksey Rogach futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Soligorsk II

22 Şubat 2019 yılında FK Smorgon

31 Aralık 2019 yılında Soligorsk II

20 Ocak 2020 yılında Shakhter

31 Mart 2021 yılında Slonim

24 Mart 2022 yılında FK Lida

Aleksey Rogach Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksey Rogach şuan FK Lida takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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