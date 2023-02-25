Aleksey Shalashnikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Shalashnikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksey Shalashnikov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksey Shalashnikov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aleksey Shalashnikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Shalashnikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksey Shalashnikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Shalashnikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksey Shalashnikov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksey Shalashnikov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksey Shalashnikov 22 Mart 2002 tarihinde Grodno şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Шалашников Алексей Сергеевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksey Shalashnikov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PS-Agency yapmaktadır. Aleksey Shalashnikov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slavia Mozyr futbol takımında oynamaktadır. Slavia Mozyr takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksey Shalashnikov'nin Slavia Mozyr ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksey Shalashnikov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksey Shalashnikov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksey Shalashnikov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksey Shalashnikov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Eylül 2019 yılında Borisov U19

1 Ocak 2021 yılında BATE II

5 Mart 2021 yılında Isloch

15 Mart 2022 yılında BATE II

21 Mart 2022 yılında Neman Grodno

31 Aralık 2022 yılında BATE II

13 Ocak 2023 yılında Slavia

31 Aralık 2023 yılında BATE II

Aleksey Shalashnikov kimdir

Aleksey Shalashnikov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksey Shalashnikov şuan Slavia Mozyr takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Aleksey Shalashnikov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus U17 takımında 3 numaralı formasıyla 15 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Aleksey Shalashnikov nereli

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