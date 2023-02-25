Aleksey Solovey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Solovey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksey Solovey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksey Solovey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksey Solovey 31 Ekim 2000 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Соловей Алексей Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksey Solovey Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksey Solovey, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Osipovichi futbol takımında oynamaktadır. FK Osipovichi takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksey Solovey'nin FK Osipovichi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleksey Solovey Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/a.solovey03/?hl=ru

Aleksey Solovey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksey Solovey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksey Solovey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksey Solovey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Falko

1 Ocak 2022 yılında Osipovichi

Aleksey Solovey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksey Solovey şuan FK Osipovichi takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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